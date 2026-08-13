Nach jahrelangem Streit um den alten Stützpunkt entsteht auf der Petzen ein neues Mehrzweckgebäude für die Bergwacht. 140.000 Euro werden investiert.

Seit Jahren kämpft die Kameradschaft der Kärntner Bergwacht, Einsatzstelle Bleiburg, um eine neue Unterkunft auf der Petzen. Nun nimmt das Projekt konkrete Formen an. Bereits am 12. Juni erfolgte der Spatenstich für die neue Einsatzhütte, die bis zum Beginn des Pistenrettungsdienstes im Dezember 2026 fertiggestellt werden soll. Geplant wurde das Gebäude vom Bleiburger Baumeister Karl Liesnig, errichtet wird es in Holzriegelbauweise. Die Bauarbeiten laufen laut Obmann Charly Moser planmäßig: „Wir sind aktuell total in der Zeitleiste.“

1 / 2 Hier ist bereits der Baufortschritt zu sehen © Charly Moser

Der Neubau wurde notwendig, weil der bisherige Stützpunkt, der 1972 von den Bergwachtkameraden in Eigenleistung errichtet worden war, nach mehr als fünf Jahrzehnten dringend sanierungsbedürftig war. Das Holz war morsch, Mäuse drangen in die Hütte ein. Eine Sanierung scheiterte schließlich an Unstimmigkeiten mit den Grundstückseigentümern, die sogar in einem jahrelangen Rechtsstreit mündeten. Im Winter 2023/24 musste die alte Hütte gesperrt werden. „Die Bergwacht war damit praktisch heimatlos, sagt Herbert Hofer, Pressesprecher der Bergwacht. Ein neuer Standort auf einem Grundstück der Petzen Bergbahnen erwies sich schließlich als langfristige Lösung.

So hoch sind die Kosten für das Projekt

Die Kosten für das Projekt werden auf rund 140.000 Euro geschätzt. Die Petzen Bergbahnen stellen das Grundstück zur Verfügung. Regionale Unternehmen sind am Bau beteiligt. Zusätzlich wurde eine Baustein-Aktion ins Leben gerufen. „Alle verkauften Bausteine und alle Spenden werden zweckgebunden für den Bau unserer neuen Einsatzhütte verwendet“, betont Moser.

Der neue Stützpunkt bringt für die 39 ehrenamtlichen Mitglieder wesentliche Verbesserungen. Das Gebäude verfügt über einen Dienstraum, Wasser, WC und eine Heizung. Die Zusammenarbeit mit den Petzen Bergbahnen ist eng. Geschäftsführer Franz Skuk begleitet das Projekt und errichtet den Keller, in dem auch eine öffentliche WC-Anlage untergebracht wird.

1 / 3 Das sind die Mitglieder der Bergwacht © Charly Moser

Die Aufgaben der Bergwacht auf der Petzen sind vielfältig und reichen über das ganze Jahr. Im Winter steht die Pistenrettung im Mittelpunkt. Im Sommer gehören Einsätze auf der Mountainbike-Strecke zu den wichtigsten Aufgaben.

Dazu kommen Erste-Hilfe-Leistungen bei Veranstaltungen, die Instandhaltung von Wanderwegen auf der Petzen und bis zum Pirkdorfer See, Müllsammlungen sowie die Aufklärung von Pilzsammlern.

Neben dem neuen Stützpunkt befindet sich das „Alpinum“, ein Schaugarten mit alpinen Pflanzen. Dieser wurde im Zuge des Spatenstichs feierlich eingeweiht. Die Bergwacht betreut und pflegt die Anlage, in der auch selten gewordene alpine Pflanzen beheimatet sind. Auch für die Zukunft hat die Bergwacht bereits Pläne. Eine alte Liftsäule soll zu einem Kletterturm umfunktioniert werden.