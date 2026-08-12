Auch im Post- und Telegraphenmuseum werden Programmpunkte des Rostfestes stattfinden

Von 13. bis 15. August wird die Eisenerzer Altstadt als Teil des Rostfests mit über 100 Programmpunkten erneut zu einer Bühne für Musik, Kunst und Kultur. Unter dem diesjährigen Motto „Found Places“ rückt das Festival besondere Orte der Stadt in den Mittelpunkt und macht sie auf neue Weise erlebbar.

Auch das Österreichische Post- und Telegraphenmuseum ist Teil des Festivals: Am Freitag findet von 14 bis 20 Uhr der Mitmach-Workshop „Hier geht die Post ab“ statt. Dabei können eigene Postkarten gestaltet und handgezeichnete Entwürfe in gedruckte Grußbotschaften verwandelt werden.

Zwischen 15 und 17 Uhr gibt es für Literaturinteressierte im Garten des Kammerhofs den Diskurs „Wer hat hier was zu sagen“. Man kann hier Texten über Antiheimatliteratur und Klassismus mit Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl und Mundartdichterin Martha Schmitz lauschen. Das Peter Balint Trio sorgt für den musikalischen Rahmen im Museumsgarten. Im Keller des Postmuseums gibt es Kunstausstellungen von Nicole Wogg und Ulli Gollesch.