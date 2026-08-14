Sie steht im blauen Anzug in einem Hinterzimmer des US-Senders ABC und packt eine Tasche voll mit medizinischen Utensilien aus, darunter Nadeln, Spritzen und Ampullen. Sie zieht ihr Oberteil ein kleines Stück hoch und verabreicht sich selbst eine Injektion in den Bauch. Kurz darauf wird sie in einem Interview live im Fernsehen zu sehen sein. Sie, das ist die amerikanische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez („AOC“), die seit kurzem ihre knapp zehn Millionen Fans auf Instagram hautnah am Projekt „Egg Freezing“ teilhaben lässt. Die 36-Jährige hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie ihre Eizellen einfrieren lassen will, und dokumentiert nun ihren Weg in kurzen Videos in den sozialen Medien. Sie wolle dadurch „mehr Kontrolle über ihr Leben“ bekommen, sagte sie in einem der Videos. Außerdem wolle sie das offene Gespräch über den weiblichen Körper und diese Behandlung fördern.

„Social“ bedeutet, dass das Einfrieren keinen medizinischen, sondern einen sozialen Grund hat: Für den Kinderwunsch fehlt zum Beispiel aktuell der richtige Partner. Wichtig: Egg Freezing ist keine Garantie für eine spätere Schwangerschaft. Die Erfolgschancen hängen unter anderem vom Alter beim Einfrieren und von der Zahl der gewonnenen Eizellen ab!

Beim Social Egg Freezing lässt eine Frau ihre Eizellen vorsorglich einfrieren, um sie später für eine Schwangerschaft zu verwenden. Der Hintergrund: Fruchtbarkeit und Qualität der Eizellen nehmen mit zunehmendem Alter ab. Durch das Einfrieren bleiben die Eizellen biologisch so alt wie zum Zeitpunkt der Entnahme.

Auch in Österreich wird derzeit über das Thema „Social Egg Freezing“ – also das Einfrieren von Eizellen für eine spätere Schwangerschaft – debattiert, denn: Im Oktober 2025 hat der Verfassungsgerichtshof das Verbot des „Social Egg Freezings“ als „unverhältnismäßig und verfassungswidrig“ aufgehoben. Die Bundesregierung ist daher gefordert, nun einen gesetzlichen Rahmen für die Behandlung zu schaffen, dieses Gesetz muss bis April 2027 stehen. Wir haben mit dem Fortpflanzungsmediziner Michael Feichtinger darüber gesprochen, wie groß die Erfolgschancen auf eine spätere Schwangerschaft sind, welche Prozedur auf Frauen dabei zukommt und wann der beste Zeitpunkt für die Entnahme ist.

1 Derzeit ist das Einfrieren von Eizellen in Österreich nur aus medizinischen Gründen erlaubt – was ändert sich? ANTWORT: Bisher war das Einfrieren aus rein sozialen Gründen verboten, es musste ein medizinischer Grund dafür vorliegen, zum Beispiel eine Krebserkrankung, die eine Chemotherapie nach sich zieht. Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof (VFGH) wurde dieses Verbot nun aufgehoben und es gibt bereits einen Gesetzesentwurf, wie beim Gesundheitsministerium bestätigt wird. Allerdings wird im Herbst 2026 ein weiteres Urteil vom VFGH erwartet: Dabei geht es um das Verbot von Kinderwunschbehandlungen für alleinstehende Frauen, das voraussichtlich ebenfalls gekippt wird. Diese Entscheidung wolle man noch abwarten, bevor das Gesetz endgültig geschnürt werde.

2 Welche Bedenken rund ums „Social Egg Freezing“ gibt es? ANTWORT: Eine große offene Frage ist, welche Altersgrenze für das Einsetzen der Eizellen im Gesetz verankert wird. Denn daran sind einerseits ethische Bedenken geknüpft – wie alt sollen zukünftige Eltern sein; andererseits kann eine Schwangerschaft im höheren Alter auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Frau bedeuten. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) sprach sich „nach vielen Expertengesprächen“ für eine Altersgrenze zwischen 45 und 50 Jahren für das Einsetzen von eingefrorenen Eizellen aus. Der Verein „Aktion Leben“ fordert zum Beispiel neben der Altersbegrenzung auch ein Werbeverbot für „Social Egg Freezing“ sowie ein unabhängiges Beratungsangebot für Frauen.

3 Sind eingefrorene Eizellen denn eine Versicherung für eine spätere Schwangerschaft? Antwort: „Eine solche Versicherung gibt es in der Medizin prinzipiell nicht“, sagt Michael Feichtinger. Aus Studien weiß man heute: Je jünger eine Frau bei der Entnahme der Eizellen ist, desto höher sind die Erfolgsaussichten auf eine spätere Schwangerschaft. Außerdem gilt: Je jünger eine Frau zum Zeitpunkt der Eizell-Entnahme ist, desto leichter sei es Eizellen zu gewinnen und desto weniger Eizellen sind notwendig, um eine spätere Schwangerschaft zu ermöglichen. Je älter die Frau allerdings ist, desto mehr Eizellen müssen eingefroren werden, aber desto schwieriger wird es diese zu gewinnen. „Je älter die Frau, desto langwieriger und auch teurer wird die Behandlung“, sagt Feichtinger.

4 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft mit einer gefrorenen Eizelle? Antwort: Feichtinger zitiert dazu eine aktuelle Studie aus Kanada: „Wenn so eine befruchtete Eizelle der Frau eingesetzt wird, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft bei 30 bis 35 Prozent.“ Die Wahrscheinlichkeit sei also etwa gleich wie bei der herkömmlichen künstlichen Befruchtung. Allerdings: Um einer Frau eine echte Chance auf eine Schwangerschaft zu ermöglichen, brauche es ausreichend Eizellen. Beispielhaft beschreibt Feichtinger: „Bei einer 30-jährigen Frau braucht es etwa 15 Eizellen, bei einer 35-Jährigen etwa 25 Eizellen und bei einer 40-jährigen Frau sind rund 30 bis 40 Eizellen ideal.“ Dementsprechend könne das Prozedere, um diese Eizellen zu gewinnen, auch langwierig sein.