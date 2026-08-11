Ermittlung gegen fünf Personen nach Teileinsturz von Gericht

Nach dem Teileinsturz des Gerichtsgebäudes in Südtirols Landeshauptstadt Bozen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen fünf Personen wegen des Verdachts auf fahrlässigen Einsturz von Bauwerken bekanntgegeben. Um wen es sich bei den Verdächtigten handelt, wurde nicht bekanntgegeben. Die Beschuldigten hätten die in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen zu den Arbeiten jedoch bereits freiwillig übergeben, berichteten Südtiroler Medien am Dienstag.

© APA/BERUFSFEUERWEHR BOZEN Bei dem Gericht kam es Mitte Juni zu einem Teileinsturz