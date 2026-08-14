Bianka Mitka: Wenn der Cowboy auf dem Steinbock reitet

Die junge Kärnten-Rückkehrerin Bianka Mitka stellt bei ihrer Premierenausstellung in der Pörtschacher „Galerie für ZUGängliche KUNST“ aus. Ihre Linienführung lässt an Werner Berg denken.

Ihre Cowboys reiten nicht auf Pferden, sondern auf Steinböcken, tragen nicht Cowboystiefel, sondern Tracht. Sie sind Kärntner Cowboys, kantig, bodenständig, der Natur und Tradition verbunden, frisch, humorvoll, und ehrlich, sagt ihre Schöpferin Bianka Mitka. Die junge Künstlerin ist stolz auf ihre erste Soloausstellung in Kärnten in der „Galerie für ZUGängliche KUNST“ am Pörtschacher Bahnhof, wo sie bei einem Malworkshop für Kinder und Jugendliche Galerieleiterin Elisabeth Plank kennengelernt hat.

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Bianka Mitkas - der Nachname ist ein Künstlername, der sich auf das Buchstabieren ihres Vornamens bezieht - Kärntner Cowboys sind authentische Persönlichkeiten, die gerne auf den Markt „auf an Spritzer“ gehen oder auf Berge steigen. Und sie sind in der Farbe Blau gehalten, was ihnen manchmal einen mystischen Touch verleiht und den Betrachter beim Anblick auch aufgrund der klaren Linienführung an Werner Berg denken lässt. Die in die Heimat zurückgekehrte Klagenfurterin malt ihre Bilder mit Acrylfarbe auf freiflächiges Holz, dessen natürliche Linierung sie in das Bild einbezieht. So sitzt ihr erster Cowboy, ihr Schwieger-Opa „Api“ (84), der sich um die Schafe auf seiner Hube kümmert, wilde Bussarde zähmt und in einer alten Badewanne im Freien badet und die ganze Ausstellung inspiriert hat, vor einem gebirgig anmutenden Hintergrund auf seinem tiefblau changierenden Steinbock mit pinken Hörnern.

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„Ich habe jeden Blauton selbst angemischt und in jeder Blaufarbe ist ein Pink-Ton drinnen“, schildert die 26 Jahre alte Masterstudentin an der Akademie der Bildenen Künste Wien ihre Vorgangsweise. „Neonpink bringt die Farben zum Leuchten“. Jede Farbe ist eine Ebene, die wie ein Puzzleteil konturiert wird, was man schön an den Kühen und Kälbern sieht, die die „Gipfelstürmer“ begleiten.

Im oberen Stockwerk der Galerie faszinieren die „Kraxlkönige“, Steinböcke auf dem Weg zum Gipfel, mit geometrisch-kubistischer Strichführung. Der Steinbock ist für die junge Künstlerin Symbol für den „Urkärntner“, der mit dem Land verbunden ist und sich nichts gefallen lässt. Elke Fertschey