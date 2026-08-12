Sex & Scham: Warum Syphilis & Co. auf dem Vormarsch sind 

In der aktuellen Folge von „Schamlos gesund“ reden wir darüber, warum Geschlechtskrankheiten wie Syphilis und Tripper ein Comeback feiern und was die HIV-Therapie damit zu tun hat.

Syphilis und Tripper klingen nach Mittelalter und Reliquien aus längst vergangenen Zeiten? Von wegen! Geschlechtskrankheiten feiern leider schon seit einigen Jahren international ein besorgniserregendes Comeback – und die Gründe dafür sind vielfältig. Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Schamlos gesund“, in dem wir über all jene Dinge reden, über die sonst keiner spricht.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (kurz ECDC) meldet auch heuer wieder Rekordzahlen bei den bakteriellen Geschlechtskrankheiten: Tripper und Syphilis haben die höchsten Fallzahlen seit mehr als zehn Jahren erreicht. Besonders auffällig: Seit 2015 sind die Tripper-Fälle um mehr als 300 Prozent gestiegen. Chlamydien bleiben außerdem die häufigste bakterielle sexuell übertragbare Infektion in Europa.

Die aktuelle Folge hier hören!

Weniger Angst vor HIV – weniger Safer Sex!

Doch wie kam es zu diesem dramatischen Anstieg? Haben wir vergessen, wie Safer Sex funktioniert? Den einen Grund gibt es nicht, es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Zunächst ist da das moderne Sexualverhalten. Dating-Apps machen es ungeheuer einfach, neue Sexualpartner kennenzulernen – wenn Menschen häufiger wechselnde Sexualpartner haben, können sich natürlich auch Krankheitserreger leichter verbreiten.

Ein weiterer Grund: die schwindende Angst vor einer HIV-Ansteckung. HIV ist heutzutage – und hierzulande – nicht nur sehr gut behandelbar, mit der sogenannten HIV-PrEP kann man sich auch vor einer Ansteckung mit HIV schützen, auch ohne Safer Sex. Dabei wird anscheinend vergessen: Die PrEP schützt nur vor der Ansteckung mit HIV, nicht aber vor anderen Geschlechtskrankheiten!

© Pajman Die Podcast-Hosts Sonja Krause (links) und Martina Marx

Ich würde es doch merken, oder?

Und dann spielt noch ein weiterer Faktor eine Rolle: der Irrglaube, dass man es doch merken würde, wenn man an einer Geschlechtskrankheit leidet. Tatsächlich machen viele sexuell übertragbare Infektionen zunächst gar keine Beschwerden! Bei Chlamydien zum Beispiel merken 70 bis 90 Prozent der Frauen zunächst überhaupt nichts davon, dass sie sich angesteckt haben – und können die Erkrankung daher auch unbemerkt weitergeben. Während die Betroffene selbst nicht ahnt, krank zu sein, können sich die Bakterien im Körper ausbreiten und schwere Schäden verursachen. So können durch eine Chlamydien-Infektion die Eileiter verkleben – genau deshalb gelten Chlamydien als häufigste infektionsbedingte Ursache für Unfruchtbarkeit.

Warum Geschlechtskrankheiten nicht nur beim „herkömmlichen“ Geschlechtsverkehr, sondern auch beim Oralverkehr übertragen werden, was Michael Douglas damit zu tun hat und wann man sich testen lassen sollte: Über all das sprechen wir, Sonja Krause und Martina Marx, außerdem in der aktuellen Folge. Hört am besten gleich hier rein!