Trump wechselte nach NATO-Gipfel heimlich Flugzeug

US-Präsident Donald Trump hat einem Zeitungsbericht zufolge nach dem NATO-Gipfel im Juli in Ankara heimlich das Flugzeug gewechselt und ist mit einer kleineren Maschine abgereist als bisher gedacht. Grund dafür sei eine Morddrohung aus dem Iran gewesen, berichtete die "Washington Post" am Montag. Für den heimlichen Maschinenwechsel habe sich Trump in den Container eines Catering-Fahrzeugs begeben müssen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump wechselte heimlich das Flugzeug