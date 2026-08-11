Nach 35 Jahren gekündigt: Kärntnerin setzte sich gegen Chef durch

Eine 56-Jährige hat plötzlich ihren Job verloren. Nach Intervention der Arbeiterkammer nahm der Arbeitgeber die Kündigung zurück. Ältere sind immer häufiger von solchen Fällen betroffen.

Ihre Sachen packen musste eine 56-jährige Kärntnerin. Die Kündigung wurde aber zurückgenommen

Nach 35 Dienstjahren stand eine 56 Jahre alte Kärntnerin plötzlich ohne Job da. Sie wurde von ihrem Arbeitgeber gekündigt. Ein Fall, der die Arbeiterkammer (AK) auf den Plan rief. „Es ist sozialpolitisch beschämend, wenn ältere Beschäftigte aus dem Unternehmen gedrängt werden und dann aus Angst vor hohen Prozesskosten die Kündigung hinnehmen müssen“, sagt AK-Präsident Günter Goach.

Nach dem Einschreiten der Arbeitnehmervertreter lenkte der Chef ein und nahm die Kündigung zurück. Ein Arbeitsrechtsprozess blieb damit allen Beteiligten erspart. „Selbst wenn Beschäftigte den Prozess gewinnen, müssen sie ihre Anwalts- und Verfahrenskosten selbst tragen. Und solche Verfahren kosten schnell zwischen 5000 und 10.000 Euro. Ein finanzielles Risiko, das Betroffene oft abschreckt, überhaupt um ihr Recht zu kämpfen“, sagt AK-Arbeitsrechtsexperte Fabio Del Frate, der Betroffenen deshalb den kostenlosen Rechtsschutz der AK ans Herz legt.

Strukturelles Problem

Der Fall der 56-Jährigen stehe aber auch stellvertretend für ein strukturelles Problem auf dem Arbeitsmarkt. Im Zuge von Umstrukturierungen und Personalabbaumaßnahmen werden immer öfter ältere – und damit meist besser bezahlte – Beschäftigte gekündigt. „Es ist sozialpolitisch nicht in Ordnung, wenn langjährige, erfahrene Beschäftigte aus rein wirtschaftlichen Überlegungen aussortiert werden. Wir brauchen einen besseren gesetzlichen Schutz Älterer“, so AK-Präsident Goach. Gerade für Ältere sei der Verlust des Arbeitsplatzes dramatisch, da die Jobsuche trotz Fachkräftemangels oft an Vorurteilen scheitere.