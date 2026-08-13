Gefeiert wird das Jubiläum mit einem zweitägigen Fest in Köflach. Stattfinden wird die Veranstaltung am 4. und am 5. September, Tickets sind schon erhältlich.

Vor 60 Jahren, am 22. Jänner 1966, wurde der Musikverein Graden unter Obmann Johann Puffing gegründet. Die Gründungsversammlung fand beim Angerwirt statt. Zwei der Männer, die damals schon am Tisch saßen, sind auch heute noch dabei: Franz Welle und Hubert Riegler. Zur Gründung hatte der Musikverein zwölf Mitglieder, 60 Jahre später sind es dreimal so viele.

Alt und Jung spielen zusammen

„Heute zeichnet uns aus, dass Jung und Alt zusammen spielen, von 10- bis knapp 80-Jährigen ist alles dabei“, erklärt Werner Neukam. Er ist seit 2010 Obmann des Blasmusikvereins, seit 1968 ist er Mitglied. „Ich bin vor allem dankbar dafür, dass unsere Musiker so motiviert sind. Vereine wie unserer sind ja auch wichtig für den regionalen Zusammenhalt“, sagt Neukam.

Im Gegensatz zu anderen Vereinen gibt es auch keine Nachwuchssorgen. „Wir haben, auch dank unseres Kapellmeisters Willi Bernsteiner, einige junge Menschen dabei, erst letztes Jahr sind drei Jugendliche dazugekommen. Das Schöne: Die allermeisten bleiben auch dabei.“

Zweitägiges Fest am 4. und 5. September

Seine lange Geschichte will der Musikverein nun mit dem zweitägigen „Musikfest Lipizzanerheimat“ feiern. Am Freitag, 4. September 2026, um 18 Uhr geht es los, dann werden Ligist 3 und die Alpenrebellen in der Stadthalle Köflach auftreten.

1 / 2 Bei den Alpenrebellen ist auch ein Köflacher dabei: Manfred Mulej (3.v.l.) © Alpenrebellen

Am nächsten Tag, Samstag, 5. September, geht es weiter: Im Rahmen eines Bezirksmusikertreffens werden ab 16:30 Uhr zahlreiche Musikvereine aus der Region und von außerhalb am Rathausplatz in Köflach spielen. Nach mehreren Gästekonzerten um 18 Uhr werden in der Sporthalle Köflach die runden Oberkrainer auftreten.

© Die Runden Oberkrainer Musikgruppe „Die runden Oberkrainer“

„Wir würden uns freuen, wenn wir die Sporthalle ausverkaufen würden“, sagt Neukam. Die Karten kosten 30 Euro für die Veranstaltung am Freitagabend sowie 10 Euro für Samstag oder insgesamt 35 Euro als Kombi-Ticket und sind unter anderem unter der E-Mail-Adresse musikverein-graden@gmx.at erhältlich.