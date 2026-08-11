Gas und Bremse verwechselt: Führerscheinneuling landete in Hecke

Am Montagabend durchbrach ein Auto bei einem Verkehrsunfall in St. Barbara eine Hecke. Am Steuer saß ein Führerscheinneuling.

Am späten Montagabend wurden die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf und andere Einsatzkräfte aus der Umgebung gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall in der Veitschtal Straße alarmiert. Laut der Kindberger Polizei hatte dort ein Führerscheinneuling das Gaspedal und die Bremse miteinander verwechselt und war deshalb von der Straße abgekommen.

Der junge Mann und sein Auto durchbrachen eine Hecke, ehe das Fahrzeug auf einer Wiese zum Stillstand kam. Aufgrund eines Hinweises von Passanten gingen die Einsatzkräfte bei der Alarmierung zunächst davon aus, dass zwei Autos bei dem Unfall involviert waren und es Verletzte gebe – vor Ort stellte sich aber glücklicherweise heraus, dass diese Information nicht korrekt war.

1 / 4 Die Einsatzkräfte rückten am späten Montagabend aus um bei einem Unfall zu helfen © FF Mitterdorf

Der Führerscheinneuling selbst kam mit dem Schrecken davon, lediglich die Wiese und Hecke, die sein Auto sanfter landen ließen, wurden bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Neben den Feuerwehren Mitterdorf und Krieglach sowie der Polizeiinspektion Kindberg, war auch das Rote Kreuz im Einsatz.