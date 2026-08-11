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Blutiges "Europa": Triggerwarnung bei Salzburger Festspielen
Die Triggerwarnung ist mehrzeilig und spricht von Trauma, Krieg, Fehlgeburt und Selbstmord als Themen und "realistischen und drastischen Darstellungen" u.a. von "Mord, Kannibalismus und sexueller Gewalt (einschließlich Pädophilie)". Die Produktion "Europa", mit der das Warschauer Nowy Teatr bis Donnerstag in der Szene Salzburg gastiert, ist ein ungemütlicher Abend - und der Kontrast zwischen Bühnengeschehen und dem sich Frischluft zu fächernden Festspielpublikum irritiert.