Hitze: Systeme zur Kinder-Erkennung im Auto nur als Hilfe

Bleibt ein Kleinkind an einem heißen Tag im geparkten Auto zurück, wird es schnell gefährlich: Innerhalb von Minuten können die Innenraumtemperaturen auf bis zu 60 Grad steigen und potenziell lebensgefährlich werden. Moderne Fahrzeugsysteme sollen in solchen Fällen Alarm schlagen. Eine Untersuchung des ÖAMTC zeigt jedoch: Die Systeme unterscheiden sich bei Erkennung und Warnstrategie teils deutlich, und nicht alle funktionieren gleich gut.

© APA/THEMENBILD ÖAMTC: Kinder nie allein im Auto zurücklassen