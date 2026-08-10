Trump: Haben in gesamter Straße von Hormuz Minen geräumt

US-Präsident Donald Trump zufolge sind in der gesamten Straße von Hormuz Minen geräumt worden. Das sagte der Republikaner im Weißen Haus vor Medienleuten und betonte, dass die Meerenge für die Schifffahrt offen sei. Die USA kontrollierten die für den Öltransport wichtige Seestraße "zu 100 Prozent". Gelegentlich würde der Iran eine Mine ablegen, man finde diese Minen aber. Der Iran will hingegen Gebühren für die Durchfahrt verlangen.

© APA/AFP Die Straße von Hormuz bleibt umstritten