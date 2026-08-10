13-Jährige in Tirol nach Unfall mit E-Scooter bewusstlos

Eine 13-Jährige hat Montagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter in Niederndorf in Tirol (Bezirk Kufstein) schwere Kopfverletzungen erlitten. Das Mädchen, das keinen Helm trug, war zudem bewusstlos. Sie hatte auf einem Geh- und Radweg einen Kanaldeckel überfahren, verlor anschließend - offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle und kollidierte mit einem Bauzaun. Schließlich stürzte sie auf die Fahrbahn.