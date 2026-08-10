Pig schlägt sein ORF-Direktorenteam zur Bestellung vor

Am Dienstag schlägt der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig dem ORF-Stiftungsrat sein 13-köpfiges Direktorium zur Bestellung vor. Es entscheidet sich somit, ob der gebürtige Tiroler Anfang 2027 mit seinem persönlichen Dream-Team in seine fünfjährige Amtszeit startet oder er noch personelle Änderungen vornehmen muss. Die nicht-öffentliche Sitzung im ORF-Zentrum am Küniglberg startet um 10 Uhr und dürfte mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

© APA/ROLAND SCHLAGER Der künftige ORF-Chef Clemens Pig schlägt sein Direktorenteam vor