230 Migranten überqueren Ärmelkanal in einem Schlauchboot

Auf einem Schlauchboot zusammengepfercht haben 230 Migranten nach Angaben von Seenotrettern den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Das seien mehr als jemals zuvor auf einem einzigen Gummiboot, berichteten am Montag die französische Rettungsorganisation SNSM und britische Medien. "Damit wurde eine neue, traurige Höchstzahl an Menschen erreicht, die in einem dieser unsicheren Boote transportiert wurden", erklärte SNSM.