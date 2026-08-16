Ja, als gläubiger Christ hat für mich die Gottes-Ebenbildlichkeit mehr Substanz. Aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen ließe.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir uns aus diesem Dilemma wieder herausdenken können: Entweder wir gehen zurück auf eine traditionelle Begründung des Menschen als Ebenbild Gottes. Dann wäre klar, dass die Maschine uns niemals das Wasser reichen kann. Doch in einer so säkularisierten Welt wie der unseren halte ich das für unwahrscheinlich, obwohl es eine große Chance der monotheistischen Religionen wäre. Dass Papst Leo XIV. seine erste Enzyklika Fragen zu Mensch und KI gewidmet hat, halte ich für bemerkenswert. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir Menschen uns selbst absolut setzen, einfach weil wir es wollen und können. Das ist vielleicht nicht charmant, aber in einer säkularisierten Welt wohl die wahrscheinlichere Option.

Ja, das ist eine mutige These, wobei ich weniger Aristoteles, der den Menschen als Teil der Natur betrachtete, für überholt erkläre als Immanuel Kant, der die Würde des Menschen ausschließlich mit seiner Begabung zur Vernunft begründet. Diese Überzeugung ist tief in unserer Vorstellung von Menschenrechten und Demokratie verankert. Doch im Zeitalter der KI gehört diese Eigenschaft vielleicht nicht mehr nur uns Menschen allein. Wir müssen diese Debatte auch in Bezug auf Maschinen führen.

Aristoteles definierte den Menschen als das vernunftbegabte Tier. Sie erklären das nun für überholt. Woher kommt das Selbstbewusstsein?

Bei Elon Musk ist man es gewohnt, dass er in Superlativen und Übertreibungen spricht. Insofern würde ich zumindest seine zweite doch anzweifeln. Dass die kumulierte Intelligenz der Maschine in absehbarer Zeit die kognitiven Fähigkeiten von Menschen überschreitet, teile ich. Allerdings mit der Einschränkung, dass es dabei um die Masse an Wissen und logische Schlussfolgerungen geht. Genau deshalb müssen wir im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz neu überlegen, wie wir uns als Menschen neu bestimmen, weil sich unsere Intelligenz und Vernunft in ihrer bisherigen Definition nicht mehr von Maschinen unterscheiden werden.

Elon Musk, der reichste Mensch der Welt und einer der KI-Pioniere, prophezeit, dass binnen fünf Jahren die gesamte menschliche Intelligenz von KI-Systemen übertroffen werden wird, und binnen zehn Jahren Geld seine Bedeutung verliert, weil wir in einer neuen Ära des Überflusses leben. Stimmen Sie zu?

Sie haben mit „Die Selbstsetzung des Menschen“ ein Buch über die Konsequenzen der Künstlichen Intelligenz geschrieben. Wie viel KI steckt in Ihrem Buch?

Gernot Blümel , geboren 1981 in Wien, war erst Kanzleramtsminister unter Türkis-Blau und dann Finanzminister unter Türkis-Grün. Sein Aufstieg in der ÖVP ist eng mit dem Namen von Sebastian Kurz verbunden; mit diesem verließ er auch Ende 2021 die Politik. Sämtliche Anzeigen gegen ihn im Zuge der Casinos-Affäre wurden fallengelassen. Der studierte Philosoph arbeitet heute als Manager von MARE, einem Forschungspark von KI und digitaler Medizin bei Venedig. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Die Technologie entwickelt sich rasant. Zuletzt häuften sich Meldungen, dass die neuesten Modelle bei Tests ein gefährliches Eigenleben entwickelten. Wie soll diese neue Macht kontrolliert werden? Das weiß ich nicht. Wir haben es beim Umgang mit der Atomkraft aber schon einmal geschafft, eine neue Technologie, die sowohl nutzbringend als auch gefährlich ist, zu regulieren und zu kontrollieren. Entscheidend ist die Frage, ob sich die KI selbst das Ziel gesetzt hat, zu einer Bedrohung zu werden, oder ob sie durch eine extreme Interpretation ihrer Anweisungen dazu kommt. Das ist grundlegend, aber von außen schwer erkennbar. Selbst beim Menschen ist bei Gewalt nicht immer klar, ob es Wille oder Willkür ist. Diese Debatte möchte ich gerne anstoßen.

Egal, ob Atomkraft oder Internet, die meisten disruptiven Technologien der jüngeren Vergangenheit wurden vom Staat angestoßen. Bei der KI liegt die Macht in den Händen weniger Superreicher. Woher kommt Ihre Zuversicht, dass wir als demokratische Gesellschaften die Kontrolle erobern? Mein Optimismus bezieht sich zunächst auf die enorme Problemlösungskapazität dieser Technologie. Ohne jetzt wie Elon Musk klingen zu wollen: Ich bin wirklich überzeugt, dass wir viele Krankheiten heilen werden. Das ist auch das Thema meiner jetzigen Tätigkeit beim Forschungspark MARE für KI in der digitalen Medizin. Dank KI können wir vorhandene Medizindaten nutzen, um Krankheiten früher zu erkennen. Was das mit unserer Gesellschaft insgesamt macht und ob wir es schaffen, diese Technologie zu domestizieren? Ich bin zwar Optimist, aber mit Sicherheit kann das niemand vorhersagen. Immerhin: Bei der Atomkraft ist es uns gelungen.

Und wir erleben ein globales KI-Wettrennen zwischen den USA und China. Wo bleibt da Europa? Europa spielt, so ehrlich muss man sein, absolut keine Rolle. Die USA liegen mit ihren „Frontier Labs“ vorne, China hinkt mit einem Abstand von drei bis sechs Monaten hinterher. Das ist ein Wettbewerb, der mit beinharten Methoden ausgetragen wird. 15 europäische KI-Wissenschaftler haben ein Szenario basierend auf den vergangenen zwei Jahren erstellt, wonach Europa bereits in 7 bis 8 Jahren zu einer wirtschaftlichen Kolonie der USA oder Chinas herabsinkt, wenn wir nicht schnell den Schalter umlegen. Es geht um Rechenleistung, Rechenleistung, Rechenleistungen. Dieses Szenario ist hochreal: Im Juli hat die US-Regierung den Zugang zu den neuesten KI-Modellen auf US-Staatsbürger beschränkt. Damit war Europa zum ersten Mal in der Technologiegeschichte von der besten Technologie abgeschnitten.

Trotzdem sind KI und deren Folgen in der öffentlichen Debatte immer noch ein Randthema. Warum? Wer sich nicht selbst mit den neuen Modellen beschäftigt, kommt beruflich noch selten damit in Berührung, weil große Konzerne teils sehr strenge Regelungen und Berührungsängste haben. Da spielt auch der Datenschutz eine Rolle. Deshalb fehlt den meisten Entscheidungsträgern ein Bewusstsein für die Dimension der Veränderung.

Jetzt sind Sie doch Pessimist. Zumindest hier bietet der Blick in die jüngere Vergangenheit wenig Anlass für Zuversicht, dass wir das Problem in fünf Jahren gelöst haben werden. Wenn wir ausreichend Rechenkapazität bauen, kann das schlimmste Szenario abgewendet werden. Wir könnten diese immerhin mit sauberem Strom betreiben, woanders wird die Energie ziemlich sicher schmutziger sein.