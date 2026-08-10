Netzwerk zu Umgehung von Russland-Sanktionen zerschlagen

Der österreichische Verfassungsschutz hat die Zerschlagung eines internationalen Firmennetzwerks zur Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland vermeldet. Im Zentrum steht ein Wiener Unternehmen, über das sanktionierte Industriegüter nach Russland gebracht wurden, teilte das Innenministerium am Montag in einer Aussendung mit. Konkret geht es um Werkzeugmaschinen oder Spezialwerkzeuge für die Metallverarbeitung, die über Drittstaaten nach Russland geschleust wurden.

© APA/ROLAND SCHLAGER Leichtfried gratuliert Ermittlern zu "großem Erfolg" (Archivbild)