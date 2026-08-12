Elf Fakten rund um die Sonnenfinsternis, die Sie wissen müssen
Am Mittwoch ist in der Steiermark und in Kärnten eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Astrophysikerin Manuela Temmer erklärt, worauf man achten muss.
Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?
Antwort: Eine Sonnenfinsternis ist dann zu sehen, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt, erklärt Manuela Temmer, Astrophysikerin der Uni Graz. Die Sonnenfinsternis findet zudem nur statt, wenn es Neumond gibt, denn nur in dieser Mondphase stehen Sonne, Mond und Erde in einer Ebene und der Mond zwischen Sonne und Erde. Denn bei Vollmond stehen sie auch in einer Ebene – allerdings steht der Mond dann hinter der Erde.
Was ist der Unterschied zwischen einer partiellen und einer totalen Sonnenfinsternis?
Antwort: Bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne aus Sicht der Erde komplett. Konkret bedeutet das: Der Ort, von dem aus eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, liegt komplett im Mondschatten. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne, das heißt, der Ort liegt nur zum Teil im Mondschatten. So eine partielle Sonnenfinsternis wird heuer auch in der Steiermark sichtbar sein. Der Verdeckungsgrad liegt hier etwa bei 84 Prozent.
Wird man die gesamte partielle Sonnenfinsternis überall in der Steiermark und in Kärnten sehen?
Antwort: Nein. Die Sonnenfinsternis beginnt hierzulande erst um 19.24 Uhr. Von dort weg wird der Abdeckungsgrad stetig höher. Den höchsten Abdeckungsgrad erreicht die Sonnenfinsternis hierzulande erst um 20.11 Uhr, also drei Minuten vor Sonnenuntergang. Damit kann es laut Temmer gerade in Tälern so sein, dass die Sonne bereits, bevor sie die maximale Bedeckung erreicht, hinter einem Berggipfel verschwunden ist. In Kärnten erreicht sie ihr Maximum um 20.13 Uhr. Zudem hat auch das Wetter noch ein Wörtchen mitzureden.
Warum ist die Sonnenfinsternis nur in einem Teil der Welt zu sehen?
Antwort: Es gibt auf den gesamten Erdball gesehen nur einen kleinen Streifen, von dem aus die Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, weil der Mond viel kleiner ist als die Sonne und mit dem Schatten, den er wirft, nur einen Teil abdecken kann, erklärt Temmer.
Der Mond zieht einmal im Monat an der Sonne vorbei. Warum gibt es nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis?
Antwort: Das liegt an den elliptischen Bahnen, auf denen sich die Erde um die Sonne und der Mond um die Erde bewegen. Diese Bahnen sind zueinander geneigt. Damit ist der Mond nicht immer gleich weit entfernt. Zudem stehen Sonne, Mond und Erde auch bei Neumond nicht immer in einer Ebene und daher gibt es nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis.
Welche Faktoren entscheiden, wie lange eine Sonnenfinsternis dauert?
Antwort: Die Dauer hängt laut Temmer ebenfalls mit der Bahnneigung und der Distanz des Mondes ab. Diese Sonnenfinsternis hält in der höchsten Abdeckung etwas mehr als zwei Minuten – eine „Durchschnittssonnenfinsternis“. Anders sieht das laut Temmer im nächsten Jahr aus. Dann findet die längste Sonnenfinsternis des Jahrhunderts statt, die an bestimmten Orten über sechs Minuten dauern wird.
Was muss man beachten, wenn man die Sonnenfinsternis beobachten möchte?
Antwort: Die beste Vorbereitung sind laut Temmer Sonnenfinsternisbrillen. Allerdings sind diese vielerorts bereits ausverkauft. Bei manchen Optikern kann man aber durchaus noch Glück haben. Von Experimenten mit Rettungsdecken, Röntgenbildern oder geschwärzten Gläsern rät Temmer entschlossen ab. Auch normale Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz. Denn dabei kann es zu schweren Augenschäden kommen. Das Problem: Das Auge hat keine Schmerzrezeptoren, damit fallen irreversible Augenschäden oft erst mehrere Stunden später auf.
Worauf sollte man bei Sonnenfinsternisbrillen achten?
Antwort: Bei den Sonnenfinsternisbrillen sollte man laut Temmer jedenfalls darauf achten, dass sie eine spezielle ISO-Zertifizierung tragen. Denn nur dann schützen sie die Augen tatsächlich ausreichend vor der direkten Sonnenstrahlung. Irgendwo auf der Brille sollte jedenfalls die Nummer 12312-2 aufgedruckt sein.
Kann man die Sonnenfinsternis auch ohne Brille sicher ansehen?
Antwort: Ja. Wer keine Brille ergattert hat und die Sonnenfinsternis dennoch sicher begutachten möchte, kann es mit einer sogenannten Lochkamera versuchen. Diese kann man aus Aluminiumfolie, Karton und einem weißen Blatt Papier einfach selbst basteln. Im Internet sind dazu zahlreiche Anleitungen zu finden. Auch ein Teleskop oder eine Kamera funktioniert, allerdings braucht man auch hier spezielle, zertifizierte Filter, damit keine Augenschäden entstehen.
Kann man die Sonnenfinsternis mit dem Handy fotografieren?
Antwort: Wem sein Handy lieb ist, sollte darauf tunlichst verzichten. Denn die Sonne ist so stark, dass ohne Vorkehrungen schnell der Bildsensor kaputtgehen kann. Außerdem würde man auf den Fotos nichts erkennen. Was sehr wohl in vielen Fällen funktioniert, ist, mit dem Handy ein Foto durch das Teleskop zu schießen. Auch besondere Filter, die auf der Handykamera befestigt werden, gibt es zu kaufen. Wer einen solchen Filter hat, kann zudem die Kamera-App auf den Pro-Modus umstellen. Zudem helfen eine niedrige ISO-Einstellung und eine kurze Belichtungszeit dabei, eine Überbelichtung zu vermeiden.
Bringt eine Sonnenfinsternis tatsächlich eine Abkühlung?
Antwort: Jein. Laut Temmer ist bei einer totalen Sonnenfinsternis, die in den Mittagsstunden stattfindet, tatsächlich eine deutliche Abkühlung spürbar. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, die noch dazu wie im aktuellen Fall hierzulande in den Abendstunden auftritt, wird laut Temmer kaum eine Abkühlung spürbar sein.