Was ist der Unterschied zwischen einer partiellen und einer totalen Sonnenfinsternis?

Antwort: Bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne aus Sicht der Erde komplett. Konkret bedeutet das: Der Ort, von dem aus eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, liegt komplett im Mondschatten. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne, das heißt, der Ort liegt nur zum Teil im Mondschatten. So eine partielle Sonnenfinsternis wird heuer auch in der Steiermark sichtbar sein. Der Verdeckungsgrad liegt hier etwa bei 84 Prozent.