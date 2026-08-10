Beim Lienzer Sommerfest zeigte die Stadt all ihre Facetten

Drei Tage lang wurde ganz Lienz zu einer Bühne. Rund 60 Bands, DJs und Kapellen traten auf, 30 Osttiroler Vereine sorgten für kulinarische Köstlichkeiten.

Bereits zum dritten Mal verwandelte sich die Lienzer Innenstadt in eine bunte Festmeile. Drei Tage lang lautete das Motto des Sommerfests: „zommsitzn, zuahorchn, zomm feian“. Mit Live-Acts, kulinarischen Highlights der Lienzer Vereine und liebevoll gestalteten Arealen war beste Stimmung für Jung und Alt garantiert. 30 heimische Vereine erhielten die Gelegenheit, ihre Tradition und ihr Tun den Menschen näherzubringen. Organisiert wurde das Fest vom Tourismusverband Osttirol und der Stadt Lienz.

1 / 2 Sänger James Cottriall trat mit Florian Burscha, Andreas Senn, Valentin AK und Paul Temmel auf © Lukas Unterwaditzer

Musikbegeisterte aller Genres konnten auf acht Bühnen, verteilt über die ganze City, den Interpreten zuhören. Von traditioneller Blasmusik über Rock, Austropop und Singer-Songwriter bis hin zu Latin-Rhythmen und DJ-Sounds war nahezu alles vertreten – darunter heimische Nachwuchskünstler, aber auch große Namen. So etwa Chartstürmer James Cottriall („Unbreakable“). Als der Musikstar vergangenes Jahr selbst als Gast das Stadtfest besuchte, wurde er in dessen Bann gezogen. „Ich war so begeistert, dass ich mit meiner Band sofort beschlossen habe: ‚Da muss ich nächstes Jahr selbst spielen‘“, erzählte Cottriall der Kleinen Zeitung freudestrahlend.

1 / 2 Beste Stimmung beim Krampusverein Osttirol © Lukas Unterwaditzer

Auch die Vereine zeigten sich begeistert, so etwa der Osttiroler Krampusverein. „Wir sind das dritte Jahr dabei und freuen uns jedes Mal, mitmachen zu können. Es ist einfach eine mega Stimmung mit vielen ausgelassenen Besuchern, die kommen, um gutes Essen, Getränke und Musik zu genießen“, sagte Obmann Bastian Brunner. Mit buntem Rahmenprogramm wurde auch sonst Facettenreichtum gezeigt. Vom Kinderspaß im Klostergarten über gemütliche Acoustic-Bereiche bis hin zu Partyzonen oder dem umjubelten Auftritt der Jungen Zillertaler bis tief in die Nacht war für jede Generation etwas dabei.

© Lukas Unterwaditzer Desiree Schneider (links) und Luise Bill aus Frankfurt besuchten das Sommerfest

Einheimische Besucherinnen und Besucher sowie Touristen erfreuten sich an der guten Stimmung und der Freude der Standbetreiber. So hoben Desiree Schneider und Luise Bill aus Frankfurt die gelungene Aufteilung der Bühnen und Stände hervor. Schneider: „Durch das weite Areal erhält man einen echten Einblick in Lienz. Es kommt einem vor, als würde die ganze Stadt an diesem Wochenende zusammenkommen. Dadurch kommt das Gefühl tiefer Verbundenheit mit der Region auf.“