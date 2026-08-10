Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Houthi-Miliz im Jemen

Im jüngst wieder aufgeflammten Konflikt im Jemen dauern die Auseinandersetzungen an: Truppen der international anerkannten Regierung griffen am Montag in der Früh Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Westen des Landes an, wie es aus Sicherheitskreisen vor Ort hieß. Ziele seien unter anderem Raketenabschussrampen gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.