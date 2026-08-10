Ungarisches Atomkraftwerk fährt Leistung wieder hoch

Nach einem Anstieg des Donau-Pegels fährt Ungarn die Stromproduktion in seinem einzigen Atomkraftwerk nahe der Stadt Paks wieder hoch. Es sei damit begonnen worden, eine der Turbinen des Kraftwerks Paks in Betrieb zu nehmen, sagte Ministerpräsident Peter Magyar am Montag. Diese solle noch am Abend wieder Strom erzeugen. Derzeit läuft das Kraftwerk nur mit etwa zehn Prozent seiner Kapazität. Ungarn hatte das AKW wegen des historischen Niedrigwassers der Donau heruntergefahren.