Bereits nach den ersten beiden Runden wurde die Kritik am VAR wieder laut. Es sind weniger Kameras im Einsatz, außerdem wurde der VAR-Rückblick eingestellt.

„Wir haben Woche für Woche immer Diskussionen über den VAR. Ich bin schon müde, irgendetwas darüber zu sagen. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass Österreich sich mal was überlegen sollte“, sagte Aleksandar Dragovic nach der 0:2-Niederlage seiner Wiener Austria gegen den LASK. „Für mich klarer Elfmeter. Ich dreh mich ein, er hält mich, ich komme aus dem Tritt, er pfeift Elfmeter. Dadurch, was ich jetzt gesehen habe, ist das ein absoluter Skandal, schlecht gelöst vom Schiedsrichter“, erklärte Lukas Hinterseer, nachdem ein Elfmeter beim Spiel seiner WSG Tirol gegen Altach zurückgenommen worden war und die Tiroler letztlich mit 1:3 verloren.

Bereits nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga ist die Kritik an Schiedsrichtern und deren Entscheidungen sowie vor allem an den „Video Assistant Referees“, den Videoassistenten, abermals voll entflammt. Besonders zwei extrem lang dauernde Checks rund um Abseitsstellungen werfen Fragezeichen auf. In der ersten Runde wurde beim 1:1 gegen Austria Lustenau ein Tor von Ried nach minutenlanger Überprüfung nicht gegeben, selbiges Schicksal ereilte die Wiener Austria am zweiten Spieltag. „Man kann es nicht einmal sagen, ob es Abseits ist oder nicht. Wenn der Schiedsrichter oder der VAR da fünf Minuten checken muss, ob es Abseits ist oder nicht, sagt es schon alles aus“, monierte Dragovic.

© GEPA Aleksandar Dragovic sah wegen Torraubs Rot und kritisierte nach dem Spiel den Schiedsrichter

Was die Ursache für die langen Überprüfungen sind, ist nicht ganz klar. Die Übertragung der Bundesliga-Spiele wird seit dieser Saison ausschließlich von der Firma „Uppercut“ produziert. Die Firma aus Kärnten produzierte in der Vorsaison auf Auftrag von Sky bereits ein Drittel aller Spiele, nun obliegt die Übertragung völlig in den Händen der Firma. Laut Angaben der Bundesliga werden die Spiele mit fünf Kameras produziert, Topspiele mit zehn. In der Vorsaison wurden noch sechs bzw. elf Kameras eingesetzt. Momentan fehlt die Hintertorkamera, die restlichen Kameras sind gleich positioniert wie in der abgelaufenen Spielzeit. Fehlende oder andere Kamerabilder können nach Auskunft der Bundesliga deshalb nicht der Grund für die lange Dauer der Abseits-Checks sein.

Ein anderer Ansatz ist der neue technische Dienstleister des VAR. Sportec Solutions ist seit dieser Saison der neue Technikpartner für den Videobeweis in der Bundesliga. Die renommierte Firma stellt dem VAR zwei weitere Kameras zur Verfügung, die in der Fernsehübertragung nicht zu sehen sind. Ob der neue Dienstleister „Schuld“ an den langen Checks hat und wie die Zusammenarbeit bisher funktioniert, darüber wollte der ÖFB noch keine Auskunft geben. Fakt ist: Für den Einsatz des VAR müssen laut FIFA-Regeln mindestens vier Kameras im Einsatz sein, das ist in Österreich gedeckt. In Deutschland sind bei einem Standardspiel mindestens 19 Kameras im Einsatz, bei der WM waren es 45.

© GEPA Standardmäßig sind bei einem Spiel fünf Kameras im Einsatz

Eine weitere Neuerung im Schiedsrichterwesen in der neuen Saison ist die Abschaffung des „VAR-Rückblicks“. Nach jeder Runde veröffentlichte der VAR Österreich am Montag oder Dienstag eine Erklärung zu ausgewählten strittigen Szenen der abgelaufenen Runde. Dies wurde zur neuen Saison kommentarlos eingestellt. Die Bundesliga und die Vereine hätten sich eine Fortsetzung des Rückblicks gewünscht, nach Angaben der Liga wäre bloß der Wunsch gewesen, dass der Rückblick schneller kommt, damit Entscheidungen nicht noch Tage später Staub aufwirbeln. Der ÖFB bestätigt, dass der VAR-Rückblick in bekannter Form keine Rückkehr mehr feiern wird. Allerdings werde an einer Lösung gearbeitet, ein Format einzuführen, in dem auch Szenen erklärt werden, mit denen der Videobeweis nichts zu tun hat. Wann dies der Fall sein wird, sei aber noch offen.

Ebenfalls noch offen ist, wann eine weitere Neuerung eingeführt wird. Vor der Saison wurde bekanntgegeben, dass Schiedsrichter ihre Entscheidungen nach VAR-Eingriffen über die Stadionmikrofone verkünden werden. Die technische Umsetzung ist bisher noch nicht überall gegeben, im September sollen die Durchsagen dann aber bei den ersten Klubs durchgeführt werden. Im Laufe der Herbstsaison sollen dann nach und nach alle Vereine nachziehen.