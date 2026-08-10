Zweierkoalition in Estland verlor Parlamentsmehrheit

Im baltischen EU- und NATO-Land Estland hat die Regierungskoalition ihre Parlamentsmehrheit verloren. Grund dafür sind einem Rundfunkbericht zufolge die Austritte jeweils eines aus den Fraktionen der beiden Bündnispartner Reformpartei und Eesti 200. Die Zweierkoalition von Regierungschef Kristen Michal verfügt nach dem Rückzug von Meelis Kiili und Kalev Stoicescu nur noch über 50 statt wie bisher 52 der 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu in Tallinn.

© APA/dpa Premier Michals Regierung in Turbulenzen