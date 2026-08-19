Klagenfurter Familienunternehmen bewahrt ein uraltes Handwerk

Seit 1948 steht die Teppichweberei Noswitz in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt für handgefertigte Teppiche. Heute wird der Familienbetrieb in dritter Generation geführt.

Die Teppichweberei Noswitz in der St. Ruprechter Straße ist die letzte ihrer Art in Kärnten. Seit 1948 steht das Familienunternehmen für handgefertigte Teppiche. Heute wird der Familienbetrieb in dritter Generation geführt und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit individueller Fertigung nach Maß und persönlichen Farbwünschen.

Im Jahr 1948 hat Otto Noswitz senior den Betrieb mit einem Kompagnon übernommen. „Damals hatten die Leute nicht so viel Geld und haben alte Kleidungsstücke in Streifen geschnitten und zu Teppichen verweben lassen“, erzählt Otto Noswitz vom „Recycling“-Gedanken anno dazumal. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Unternehmen weiter und konzentrierte sich auf das Weben von Schafwollteppichen. Otto Noswitz junior trat gegen den Willen des Vaters das unternehmerische Familienerbe an. „Er wollte eigentlich, dass ich was anderes lerne. Er hat immer gesagt, der Beruf hat keine Zukunft“, erinnert sich Noswitz. Also absolvierte der heute 67-Jährige die Lehre zum Elektriker. Nach dem Schlaganfall des Vaters übernahm er doch den elterlichen Betrieb. Damals gab es in Kärnten noch elf Mitbewerber.

In Eigenregie die Maschinen halbmechanisiert

Seine technisch orientierte Ausbildung sollte noch sein großer Nutzen sein. Otto Noswitz begann den Betrieb zu modernisieren, die alten Holzwebtstühle mussten weichen und vier Webstühle aus Eisen wurden errichtet. Die Handhabung dieser ist aber körperlich extrem anstrengend. „In Eigenregie habe ich sie halbmechanisiert“, erzählt der pensionierte Unternehmer voller Stolz. Die Maschinen sind heute noch im Einsatz, können Teppiche in unterschiedlichsten Breiten weben, von 60 bis hin zu 285 Zentimeter, die Länge ist sogar völlig variabel.

1 / 2 Otto Noswitz hat gegen den Willen des Vaters den Beruf des Webers ergriffen © WKK/KK

In der Klagenfurter Teppichweberei wird jeder Teppich von Hand gefertigt, die Vorarbeit ist dementsprechend aufwendig. „Die Wolle stammt aus Neuseeland, manchmal arbeiten wir aber auch mit Wolle des österreichischen Berglandschafes“, erklärt Tochter Nina Noswitz, die noch während ihres BWL-Studiums und mitten in der Corona-Zeit den Betrieb übernommen hat. „Diese wird professionell gewaschen, und verliert so ihren intensiven Geruch nach Schaf.“ Die Wolle wird gewolft, sprich aufgelockert, und geklopft – dabei wird die aufgelockerte, extralange Schurwolle maschinell geschüttelt, durchmischt und gewendet, sodass eventuelle Verunreinigungen durch den Rost fallen.

Danach geht es ans Verspinnen, das heißt, dass die stückelige Wolle zu einer kleinfinger-dicken Schnur versponnen wird. Noswitz setzt dabei auf eine altbewährte Methode: „Wir umspinnen das Ganze zusätzlich noch mit einem Flachsfaden, dadurch ist der Teppich später strapazierfähiger.“ Durch die eigene Maschine sind auch Farbvariationen leicht möglich, etwa helle Teppiche mit Farbnoppen oder sogar ganzfarbige Teppiche. Die Spinnereimaschine verrichtet seit 1951 ihren Dienst.

1 / 10 Nach dem Kämmen wird sie zu einem robusten Garn versponnen © WKK/KK

Damit kommt der Webstuhl zum Einsatz. Das Einziehen und Führen der Fäden erfolgt von Hand. Bei speziellen Techniken, wie etwa dem Einlegen farbiger Wollstücke, ist handwerkliches Können gefragt, damit Muster und Farben gleichmäßig verteilt sind. „In Sachen Größe, Farben und Muster sind den Vorstellungen und Wünschen keine Grenzen gesetzt“, weiß Nina Noswitz. Für einen Quadratmeter steht sie rund eine Stunde am Webstuhl.

Jeder Teppich ist ein Unikat

Die fertigen Teppiche – jedes Teil ist ein Unikat – werden zumeist an Privatkunden aus Österreich, Italien, den Niederlanden und Italien verkauft. Viele von ihnen sind Stammkunden. „Mein Vater hat immer gesagt, dass eine zufriedene Kundschaft auch eine weitere Kundschaft bringt. Eine unzufriedene Kundschaft kostet zehn weitere“, gibt Otto Noswitz sein Geheimnis preis. Heute ist der Handel zum Teil teurer als die Weberei, die durch Anfertigung nach Maß keine großen Lagerkosten hat.

Ein Ausbau des Onlinehandels kommt trotz Konkurrenz für Junior-Chefin Nina Noswitz nicht in Frage. „Mir ist die persönliche Beratung wichtig. Am leichtesten sei es, wenn Kunden mit einem Vorhang oder einem anderen Stück Stoff kommen, zu dem sie gerne einen passenden Teppich hätten.“