Kindberger Glamour-Model steigt als Comedienne auf die Bühne

Eva A. Kol, bekannt als „Antonia Petrova“, über ihre Zeit nach dem Playboy, ihren künstlerischen Neustart und ihre Projekte als Schauspielerin und Comedienne.

Glamour-Model und It-Girl Antonia Petrova ist in Kindberg und Kapfenberg aufgewachsen. Dort stand sie zum ersten Mal auf der Bühne, gewann Schreibwettbewerbe und nahm an Schachturnieren teil. „Schaut man sich meinen Lebenslauf an, schaut es aus wie ein Zeugenschutzprogramm,“ erklärt sie ihre Vielschichtigkeit. „Ich wusste, wo die Kapfenberger ihre Semmeln kaufen.“ Damals hat sie ihre ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt, unter anderm beim Billa in Kapfenberg, ehe sie in Graz während ihres Jus-Studiums als Model entdeckt und dann für den Playboy engagiert wurde. 2017 schafft sie dort sogar auf das Cover des Kalenders.

In den Jahren danach wurde es aber ruhiger um die Mürztalerin mit bulgarischen Wurzeln. Petrova hat sich für den Rückzug in die künstlerische Einöde entschieden, um dann auf der Bühne zu stehen – mit neuem Namen und neuer Mission. „Eva A Kol“ ist ihr neuer Künstlername. Sie hat ihre Stimme wiedergefunden und verarbeitet in ihrer Kunst Gesellschaftskritik und die Themen des Zeitgeists, genauso wie ihre eigene Vergangenheit.

© Thomas Fiedler, Martin Ecker Nach ihrer Playmate-Zeit hat sich Antonia/Eva als Commedienne etabliert

Die Matroschkas, ihre Maskottchen, sind ein Symbol dafür hinter Fassaden und Schichten zu blicken und sich weg von der Oberfläche zu bewegen. Diesen Weg ist sie zunächst auch durch den Social-Media-Rückzug gegangen. Währenddessen war sie nicht ganz medial untergetaucht, sondern in Werbespots immer wieder zu sehen. „Vom Grabstein bis zum Möbelhaus war alles dabei“, resümiert sie über ihre Werbe-Stationen. Daneben verfasste sie Bücher, war in einem Theaterstück und hat nicht zuletzt neben ihrem Solo-Projekt „Gefährlich ehrlich“ ihre eigene Comedy-Gruppe (Joke Jungle) auf die Beine gestellt.

Neustart in Wien

Dieser Neustart in Wien bedeutete auch einen Neustart im künstlerischen Schaffensweg. Die Hauptstadt bot ein Angebot an aktiver Underground-Szene, die es so anderorts nicht gab. Die ersten Schritte führten sie auf kleinere Bühnen. „Es war wichtig, dass nicht alle Augen auf mich gerichtet waren, und ich mich so unabhängig vom Blick von außen weiterentwickeln konnte“, reflektiert sie die Anfänge ihrer Comedy-Karriere. Dazu musste sie auch ihren eigenen Perfektionssinn zu einem gewissen Grad ablegen, ein Relikt aus der Glamourweltzeit, über die sie auch auf der Bühne kritisch spricht.

© Viktoria Schulter Eva A. Kol: „Wien war meine künstlerische Befreiung.“

„Es ist ein schmaler Grad zwischen Tragödie, Absurdität und Lächerlichkeit“ definiert Kol den Tonus ihrer Comedy. In ihrer Kunst spricht sie schambelastete Themen an und bricht immer wieder Tabus. Trotzdem ist sie dem Zynismus nicht verfallen. „Ich glaube an das Gute im Menschen, sonst würde ich keine Kunst machen, sondern wäre Kriegsverbrecher.“ Die Sehnsucht nach dem nicht Perfekte, und der Harmonie treiben sie an. „Ich hätte den leichten Weg gehen können, aber dann hätte ich nicht meine Stimme behalten, sondern ein nicht passendes Kostüm anziehen müssen.“ Perfektion blockiere den Künstler, davon ist Kol überzeugt. „Wo es nicht perfekt ist, da ist auch der Witz“, daran nähert sie sich in ihren Acts an. Comedy Jungle kommt im Frühjahr 2027 in die Steiermark.