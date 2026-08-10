Gaza-Rat: Keine Alternative zu Trump-Plan für Nahost-Frieden

Der Hohe Vertreter des von US-Präsident Donald Trump gegründeten Friedensrats, Nikolaj Mladenow, sieht eine Umsetzung des Fahrplans für den Wiederaufbau des Gazastreifens als einzigen Ausweg aus der Gewaltspirale im Nahen Osten. "Israelis und die Menschen in Gaza haben ein gemeinsames starkes Interesse, aus dieser schrecklichen Gewaltspirale herauszukommen, die auf beiden Seiten so viele Leben gekostet und Zerstörung angerichtet hat", sagte Mladenow am Montag .

© APA/AFP/POOL Mladenow versucht sich gegen Netanyahu durchzusetzen