Jabloko-Chef pocht auf Teilnahme bei Russland-Wahl

Die liberale russische Oppositionspartei Jabloko hat sich vor dem Obersten Gericht in Moskau gegen ihren drohenden Ausschluss von der Parlamentswahl im September gewehrt. Millionen Russen seien bereit, ihre Stimme der Partei, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert, bei der Wahl zu geben, sagte Jabloko-Chef Nikolai Rybakow. "Politische Konkurrenz ist das Wesen von Wahlen", betonte er. Die Klage auf Ausschluss habe das Ziel, den Menschen eine freie Wahl zu nehmen.

© APA/AFP Der Vorsitzende der liberalen Partei Jabloko, Nikolai Rybakov