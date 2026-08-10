Ätna auf Sizilien mit starken Explosionen und Ascheausstoß

Der Ätna auf Sizilien stößt weiterhin in wechselnder Stärke Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Während einer besonders intensiven Eruptionsphase am Sonntagnachmittag wurden im Gipfelbereich des Vulkans mehrere Explosionen beobachtet. Eine große Menge Asche wird derzeit in Richtung Süd-Südost getragen, teilte das Vulkanobservatorium des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania am Montag mit.

© APA/Etna Walk Ätna auf Sizilien mit starken Explosionen und Ascheausstoß