Shanghai von Tropensturm "Dolphin" aus dem Takt gebracht

Mit heftigem Regen und starken Windböen hat der Tropensturm "Dolphin" den Alltag in Shanghai durcheinandergewirbelt. Selbst der Verkehr auf vier U-Bahn-Linien wurde vollständig eingestellt, weitere verkehrten nur auf verkürzten Strecken, wie die städtischen Verkehrsbehörden mitteilten. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt, sämtliche innerstädtische Fähren und Ausflugsfahrten auf den Flüssen wurden ebenfalls gestoppt.

© APA/AFP Menschen sollen zu Hause bleiben