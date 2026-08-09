Russland meldet Einnahme zweier Dörfer in der Ostukraine

Russische Truppen haben nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA vom Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau zwei Dörfer in der ostukrainischen Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht. In einer Mitteilung des Ministeriums auf Telegram hieß es, die Streitkräfte hätten Wasjutynske und Torezk eingenommen. Das ukrainische Militär bestätigte dies zunächst nicht.

© APA/AFP Kämpfe in der Region Donezk gehen weiter