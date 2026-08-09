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Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) trifft am Montag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Themen sind die wirtschaftliche Kooperation, geopolitische Herausforderungen wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder die Lage im Nahen Osten, als auch Fragen wie Sicherheit oder Migration. Begleitet wird Stocker von Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Wolfgang Hesoun.