Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) trifft am Montag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Themen sind die wirtschaftliche Kooperation, geopolitische Herausforderungen wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder die Lage im Nahen Osten, als auch Fragen wie Sicherheit oder Migration. Begleitet wird Stocker von Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Wolfgang Hesoun.

© APA/GEORG HOCHMUTH (Archivbild) Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch, 29. Juli 2026, im Rahmen eines Sommerinterviews mit der APA - Austria Presse Agentur in Wien.