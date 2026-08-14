Bereits als Kind war Doris Eisner mit dem Alpenverein eng verbunden. Bis heute ist die 66-Jährige in Maria Rain aktiv und widmet sich vor allem der Kinder- und Jugendarbeit.

Seit Doris Eisner ein Kind ist, ist sie mit dem Alpenverein eng verbunden. Aufgewachsen in Wien, waren ihre Eltern Mitglieder der Sektion Edelweiß (mit über 52.000 Mitgliedern eine der größten, eigenständigen Ortsgruppen bzw. Sektionen). Noch heute erinnert sie sich gerne an die Aktivitäten aus dieser Zeit zurück. Später verschlug es die Familie nach Kärnten und die pensionierte Buchhalterin und Lohnverrechnerin heuerte bei der Ortsgruppe Maria Rain des Alpenvereins an und wurde bald in den Vorstand aufgenommen. Dort hatte die heute 66-Jährige seit 1996 verschiedenste Funktionen inne – stellvertretende Schriftführerin, später Schriftführerin, geschäftsführende Obfrau, in weiterer Folge Obfrau. Im November 2015 hat Eisner die Agenden des Vereins vertrauensvoll in die Hände des heutigen Obmanns Mario Slabe gelegt. Sie selbst bekleidet seit damals das Amt der Ortsgruppenleiter-Stellvertreterin.

Durch ihre eigenen Kinder und deren Freunde hat es der Wahl-Kärntnerin vor allem die Kinder- und Jugendarbeit angetan. Heute sind ihre drei Kinder zwar erwachsen, Eisner ist aber weiter als Jugendleiterin engagiert. „Es macht mir bis heute Freude Kindern und Jugendlichen die Natur näherzubringen und zu motivieren, sich sportlich im Sommer wie auch im Winter zu betätigen“, erzählt Eisner, die mittlerweile auch ihre Enkelkinder bei Touren und Wanderungen, die sie für den Maria Rainer Alpenverein durchführt, mitnimmt.

Alpenverein Maria Rain Aktuell zählt der Alpenverein Maria Rain über 800 Mitglieder, knapp 90 Prozent davon sind direkt aus dem Ort. Gegründet wurde dieser 1968. Die Jugendgruppe der Ortsgruppe wurde für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet. Obmann. Mario Slabe (slabe.mario@gmail.com)

Mut und Zuversicht in der Arbeit mit Kindern wichtig

Auf Eisners Konto geht unter anderem auch das Kinder- und Jugendturnen im Winter, das sie 20 Jahre lang mitgestaltet hat und in dem sie noch heute gerne im neu aufgestellten Team aushilft. Als Übungsleiterin motiviert sie zahlreiche junge Menschen (aber auch Erwachsene), sich im Klettersteig oder beim Bouldern oder Sportklettern zu versuchen. „Es braucht Mut und Zuversicht mit Kindern zu arbeiten, aber mit dem gesetzten Vertrauen in die Jugend gelingen alle Vorhaben“, verrät sie auch ihr Motto. „Ein weiterer Höhepunkt in der Jugendarbeit war die Eröffnung der Boulderwand in der Volksschule, die aufgrund der Initiative der Ortsgruppe Maria Rain zustande kam.“

„So lange ich kann, werde ich mich weiter engagieren“, erklärt Eisner, die zugibt, dass gerade diese Tätigkeit sie auch fit hält. Auch ihr Ehemann Manfred ist als Kassier aktiv dabei. Ein Leben ohne Alpenverein – und damit ohne Ehrenamt – kann sich die 66-Jährige nicht vorstellen: „Das ist wie eine zweite Familie. Es sind im Laufe der Jahre viele, wertvolle Freundschaften entstanden.“