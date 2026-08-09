Mann starb in Bremen nach Streit mit Autofahrer und Schlägen

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der norddeutschen Stadt Bremen wird nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.

© APA/dpa Mordkommission ermittelt