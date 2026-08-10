Vogel- und Naturschützer sind beunruhigt: In der Kärntner Landeshauptstadt sterben in diesem Jahr auffällig viele junge Kohl- und Blaumeisen.

Die Population von Meisen ist vor allem in den letzten Jahren in Klagenfurt stark rückläufig

Die Meise ist ein bekannter Vogel in heimischen Gärten und Lichtungen. Doch in den letzten 40 Jahren zeigt sich hierzulande bei den Blau- und Kohlmeisen ein starker Rückgang der Populationszahlen. „Diese sind um 70 Prozent zurückgegangen“, erklärt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten, gegenüber der Kleinen Zeitung.

Und die Situation spitzt sich diesbezüglich weiter zu – vor allem in der Kärntner Landeshauptstadt. „In Klagenfurt nehmen wir in diesem Jahr einen Anstieg der Todesfälle von Jungvögeln wahr“, weiß der Experte. Er spricht von einer deutlichen Steigerung zum Vorjahr: „Rund 20 Fälle waren es heuer schon.“ Dabei fallen die Vogelküken mit den Nestern zu Boden und verenden in weiterer Folge. Zwei bis sechs junge Meisen befinden sich normalerweise in einem Nest.

Trockenheit und Hitzewellen

Schuld daran sind vor allem, laut Kleewein, die anhaltende Trockenheit und die Hitzewellen, die in einer Stadt noch extremer ausfallen als am Land. Die extrem hohen Temperaturen würden nämlich die Nester austrocknen. „Die Vögel werden immer größer, schwerer und aktiver. Die Nester halten der Situation dann nicht mehr stand und fallen zu Boden – mit ihnen die jungen Meisen. Immer wieder bekommen wir diesbezüglich Anrufe“, erzählt Kleewein und bittet die Bevölkerung diesbezüglich zu handeln. „Entweder bringt man die Vögel in eine entsprechende Einrichtung oder ruft zumindest an und fragt nach, was in einer solchen Situation zu tun ist.“

Erst im Juni fand im Rahmen von „City meets Nature“ eine Vogelbeobachtung im Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg in Klagenfurt statt. Dieser Bereich bietet über das Jahr gesehen rund 120 Vogelarten eine temporäre Heimat. Während der Brutzeit können hier mehr als 50 Arten beobachtet werden. Im gesamten Klagenfurter Raum gibt es über 240 dokumentierte Arten, inklusive seltener Wasservögel und Gäste.