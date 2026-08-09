Auf Museumsinsel Berlin muss nächstes Museum saniert werden

Der Berliner Museumsinsel steht neben dem Pergamonmuseum die nächste Baustelle bevor. "Das Alte Museum muss dringend demnächst auf die Liste, es hat mittlerweile Risse in den Wänden", sagte die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview. Das im Fluss Spree liegende Gelände inmitten der deutschen Hauptstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.