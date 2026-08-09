Spanien kontrolliert erste Reisende aus Italien

Nach der Wiedereinführung von Grenzkontrollen für Reisende aus Italien hat Spanien am Samstag an sechs Flughäfen fast 200 aus Italien einreisende Personen kontrolliert. Dies teilte das spanische Innenministerium am späten Samstagabend mit. Demnach wurden am ersten Tag der Maßnahme insgesamt 199 Personen auf zwölf Flügen aus Italien an den Flughäfen von Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante und Valencia kontrolliert.

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