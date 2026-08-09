Houthi bekennen sich zu Angriff auf saudische Öl-Raffinerie

Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen haben sich zu einem Drohnenangriff auf eine wichtige Ölraffinerie des saudischen Staatskonzerns Aramco bekannt. Deren Militärsprecher Yahya Saree schrieb am Sonntag auf der Plattform X, die Anlage in Jazan sei mit einer Drohne angegriffen worden. Das saudische Energieministerium teilte mit, in der Raffinerie sei ein Feuer ausgebrochen, das später gelöscht worden sei. Zur Brandursache machte es keine Angaben.