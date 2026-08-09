Zwei Tote bei Bootsunglück nahe Freiheitsstatue in New York

Eine Frau und ein Kind sind bei einem Bootsunglück im New Yorker Hafen ums Leben gekommen. Der Bootsführer wurde nach Angaben der US-Küstenwache nach dem Unglück festgenommen. Das Boot war am späten Samstagabend (Ortszeit) aus bisher ungeklärter Ursache nahe Liberty Island gekentert, wo die weltberühmte Freiheitsstatue steht. Der Bootsführer wurde wegen Gefährdung anderer angeklagt.