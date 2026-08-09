Beinahe-Kollision zweier Flugzeuge auf Flughafen Sydney

Auf dem Flughafen von Sydney sind am Sonntag zwei Flugzeuge nur knapp einer Kollision auf dem Rollfeld entgangen. Ein Airbus A320 der Fluglinie Jetstar legte eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß mit einer Boeing 777 von Qatar Airways zu verhindern. Die Jetstar-Maschine rollte zum Start, als die Besatzung das von einem Schlepper gezogene Flugzeug von Qatar Airways auf einem kreuzenden Rollweg bemerkte. Die australische Verkehrssicherheitsbehörde untersucht den Vorfall.

© APA/AFP Tags zuvor Verspätungen wegen Personalengpässen