Taifun "Dolphin" in Ostchina auf Land getroffen

Mit heftigem Wind ist der Taifun "Dolphin" im dicht besiedelten Osten Chinas auf Land getroffen. Am frühen Sonntagabend (Ortszeit) bewegte sich das Zentrum des Wirbelsturms bei höchster Warnstufe über die Küstenregion der Provinz Zhejiang, wie Chinas Nationales Meteorologisches Zentrum mitteilte. Im Vorfeld waren fast 2.000 Flüge in der Region gestrichen worden, Zehntausende Menschen wurden evakuiert. In Japan wurden sieben Menschen verletzt.

© APA/CN-STR Auch Fensterscheiben werden vor dem Taifun geschützt