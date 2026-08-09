Frau nach Absturz von Schwingseil am Freibacher Stausee schwer verletzt

Eine Urlauberin ist rund vier Meter abgestürzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Ihr Freund leistete Erste Hilfe.

Sich mit einem Seil in den Freibacher Stausee in Gallizien schwingen wollte am Samstag eine 25-Jährige Ungarin. Dafür fehlte ihr offenbar die Kraft und sie stürzte aus rund vier Metern rücklings zu Boden, wo sie im Uferbereich zum Liegen kam. Ihr Lebensgefährte leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.