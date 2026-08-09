19-Jähriger Motorradfahrer im Rosental schwer verletzt

Nach einem Auffahrunfall in St. Jakob musste ein junger Mann vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden. Eine Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Zu spät bemerkte am Samstag ein Motorradfahrer in der Gemeinde St. Jakob im Rosental, dass eine Pkw-Fahrerin vor ihm ihre Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen. Der 19-Jährige versuchte noch auszuweichen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Er prallte gegen das Fahrzeug und dann noch seitlich gegen einen weiteren Pkw , ehe er zu Sturz kam. Aufgrund seiner Verletzungen musste er nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden.