Betrunken und ohne Schein: Mopedfahrer prallte gegen Zaun

Zu Sturz kam ein 16 Jahre alter Mopedfahrer auf einer Gemeindestraße in Afritz. Sein 15-jähriger Mitfahrer musste ins LKH Villach gebracht werden.

Ohne Führerschein und zudem auch noch betrunken war ein 16-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf einer Gemeindestraße in Afritz am See unterwegs. Im Auslaufbereich einer Rechtskurve prallte er dann gegen einen Zaun. Ein bei ihm am Sozius mitfahrender 15-Jähriger wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins LKH Villach gebracht werden.