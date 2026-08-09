Eine 36-Jährige kam auf der Bleiberger Landesstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Die Frau musste ins LKH Villach gebracht werden.

In der Nacht auf Sonntag hat eine 36 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Villach-Land die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam auf der Bleiberger Landesstraße (L 35) in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Laterne, prallte gegen einen Zaun und kam rund 150 Meter danach zum Stillstand. Die Frau wurde verletzt und musste ins LKH Villach gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.