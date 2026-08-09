Abgeordnete bewirft Kosovos Regierungschef Albin Kurti mit Eiern

Die Regierungsbildung im Kosovo gestaltet sich schwierig. Kurtis Ankündigung, dass er noch mehr Zeit benötige, zog im Parlament am Samstag eine heftige Reaktion nach sich.

Das Parlament im Kosovo hat am Samstag seine Sitzung unterbrechen müssen, weil eine Oppositionsabgeordnete Regierungschef Albin Kurti mit Eiern bewarf. "Schäm dich!", schrie die Abgeordnete Time Kadrijaj von der Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK), als sie die Eier auf den in der ersten Reihe sitzenden Kurti schleuderte. Die Live-Übertragung wurde unterbrochen, während Sicherheitskräfte herbeieilten, um Kurti abzuschirmen.

Kurti zeigte sich von dem Vorfall unbeeindruckt und erklärte, wenn das Werfen von Eiern der Preis für den Dialog sei, "bin ich gerne bereit, ihn zu zahlen". Auslöser des Angriffs war eine Ankündigung Kurtis, dass er für die Regierungsbildung mehr Zeit benötige. Kurtis linksnationalistische Selbstbestimmungs-Partei (VV) war aus der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni als Siegerin hervorgegangen. Für eine absolute Mehrheit reichte es aber nicht, weshalb eine Regierungsbildung schwierig ist.

Kosovo drohen wieder Neuwahlen

Für die Wahl eines neuen Präsidenten ist zudem eine Zweidrittelmehrheit nötig. Kurti verhandelt schon seit Tagen mit den Oppositionsparteien. Die Regierung des Ministerpräsidenten ist wegen der politischen Blockade nur noch geschäftsführend im Amt. Gelingt ihm die Bildung einer neuen Regierung nicht, drohen wieder Neuwahlen.