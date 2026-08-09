Party, Party, Party! Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Thalsdorf lud am Samstag zur „28. Super-Power-Night“ in den Gasthof Joas. Die Kleine Zeitung war dabei!

Ja, da ging so richtig die Post ab! Was sich in Thalsdorf am Samstagabend abspielte, war alles andere als ein gewöhnliches Feuerwehrfest. Bei der „28. Super Power Night“ der FF Thalsdorf wurde gefeiert, getanzt und gelacht, bis die Nacht zum Tag wurde. Und als die Partyband „Meetu“ richtig aufdrehte, gab es für die jungen Gäste kein Halten mehr. Volle Tanzfläche, beste Stimmung und jede Menge bekannte Gesichter machten die 28. Ausgabe der „Super Power Night“ zu einem echten Highlight. Ob mit Freunden an der Bar, mitten im Partygetümmel oder beim gemeinsamen Abtanzen – Thalsdorf war an diesem Abend eindeutig das Zentrum des Bezirkes St. Veit. Fazit: Starke Musik, volle Hütte, gute Leute und eine Stimmung, die bis in die frühen Morgenstunden hielt. Thalsdorf hat gefeiert – und wie! Im Menschengetümmel bei der „28. Super-Power-Night“ unter anderem gesichtet: Das Cheforganisatoren-Duo FF-Kommandant Michael Regenfelder und Stellvertreter Hans Joas, Bürgermeister Wolfgang Grilz, Medizinerin Sonja Buttazoni, Alpacem-w&p Zement GmbH-Vertriebsdirektor Peter Ramskogler, Amtsleiter Stefan Petrasko sowie Zahnarzt Alois Maier.