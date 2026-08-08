Waldbrände führen zu Notstand in Kanadas Westen

Wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände hat die westkanadische Provinz British Columbia am Samstag den Notstand ausgerufen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, nachdem sich die Flammen in der Nacht schnell ausgebreitet hatten. Besonders betroffen ist eine Wein- und Obstbauregion am Okanagan-See, wo sich die Fläche des sogenannten Bald-Range-Feuers auf rund 9.500 Hektar verdoppelte.

"Häuser sind verloren gegangen und Anwesen wurden zerstört", sagte der Regierungschef von British Columbia, David Eby. Einige Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden und hätten gerettet werden müssen. Die Lage bleibe bedrohlich. "Viele landwirtschaftliche Betriebe sind betroffen", sagte der Bürgermeister von Summerland, Doug Holmes. Wie viele Gebäude zerstört worden seien, sei noch unklar.

In ganz British Columbia sind rund 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Behörden haben für mehr als 100 Brände 38 Evakuierungsanordnungen und 49 Warnungen herausgegeben. Heißes und trockenes Wetter begünstigt in weiten Teilen Kanadas die Waldbrände. Nach Angaben des nationalen Waldbrandzentrums haben die Brände im bisherigen Jahresverlauf landesweit eine Fläche von vier Millionen Hektar erfasst. Unterstützung kam von Feuerwehrleuten aus Mexiko, Australien, Frankreich und Neuseeland.