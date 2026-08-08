Vier Tote bei Helikopterunglück in Rio de Janeiro

Bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro sind am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte die Maschine im Tijuca-Nationalpark ab und brannte mitten im Wald aus. Der Pilot und drei Frauen seien gestorben. Wie brasilianische Medien berichteten, waren die drei Frauen Touristinnen aus Kolumbien. Laut dem Nachrichtenportal G1 gehörten alle drei derselben Familie an.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Aussichtspunkts Vista Chinesa. Der bei Touristen beliebte Pavillon bietet einen weiten Blick über die Stadt und ist auch im Animationsfilm "Rio" von 2011 zu sehen.

In Rio gibt es immer mehr Touristen-Hubschrauber. Im Juni waren bei einer Kollision zweier Hubschrauber über der Metropole sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-Sänger Oliver Tree und ein bekannter Youtuber aus Argentinien. Rios Bürgermeister Eduardo Cavaliere forderte die brasilianische Luftfahrtbehörde auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um für mehr Sicherheit zu sorgen.