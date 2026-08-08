Weiper-Double bei Sturm-Sieg in Hartberg, auch GAK gewinnt

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg geholt. Die Blackys gewannen das Steirer-Derby in Hartberg dank zweier Treffer von "Joker" und Neuverpflichtung Nelson Weiper (69., 81.) mit 2:0 (0:0). Auch der "kleine" Grazer Club jubelte. Der GAK holte acht Tage nach dem Auftakt-0:3 bei Meister LASK einen leistungsgerechten 2:1-(1:0)-Heimerfolg über einen harmlosen Aufsteiger Austria Lustenau und die ersten Punkte.

In Hartberg war vor der Pause kein großer Qualitätsunterschied ersichtlich. Die wohl spielentscheidende Szene folgte in der 60. Minute. Konstantin Schopp, Sohn seines Trainers Markus, zog Sturms Jacob Hödl am Trikot und sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Sturm-Coach Fabio Ingolitsch brachte danach mit Weiper, Emran Soglo und Simon Seidl drei frische Kräfte und belebte damit die Grazer Offensive deutlich.

Eine Seidl-Flanke verlängerte Weiper mit dem Kopf ins Tor, auch am zweiten Treffer waren alle Wechselspieler beteiligt. Nach einer Soglo-Ecke wurde der Ball mehrmals kurz gespielt, ehe Seidl flach in die Mitte gab, wo Weiper unbedrängt einschießen konnte. Danach hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Hartberg ist weiter punktlos, Sturm tankte Selbstvertrauen für das Heim-Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahce am Dienstag (20.30 Uhr), da ist ein 0:2 aufzuholen.

Der GAK begann mit drei Neuen in der Startelf überfallsartig, Donovan Pines köpfelte eine Lichtenberger-Flanke wuchtig ein (18.). Lustenau, im Vergleich zum Auftakt-1:1 gegen Ried personell unverändert, konnte sich mit Fortdauer zwar mehrmals im gegnerischen Drittel festsetzen, dabei aber keine echte Möglichkeit herausspielen. GAK-Tormann Cican Stankovic war nie richtig gefordert.

Früh nach Wiederbeginn kam Lustenau wie aus dem Nichts zum Ausgleich: Dion Kacuri tankte sich an die Mitte vor dem Sechzehner durch und ließ Stankovic von dort keine Chance (51.). Der GAK brauchte etwas, fand dann aber zu seinem dominanten Spiel zurück. Ein neuerlicher Köpfler nach Eckball brachte durch Alexander Hofleitner schließlich den Sieg (66.). Lustenau blieb auch danach harmlos, die Grazer waren dem dritten Treffer im Finish weit näher als die Gäste dem 2:2.

Am Sonntag (19.00 Uhr) hofft die Wiener Austria im Heimspiel gegen den zum Auftakt makellosen Titelverteidiger LASK auf die ersten Punkte und eine Überraschung. Schon um 17.00 Uhr steigen die Duelle von Ried mit Rapid sowie dem WAC mit Salzburg.